Il Pietrasanta fermato sul pari. Ma resta in testa

PIETRASANTA: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini (68’ Falorni), Laucci, Aquilante, Szabo, Della Pina (90’ Cosentino), Bruzzi, Biagini, Remedi. All. Della Bona.

LARCIANESE : Cirillo, Porciani, La Russa, Marianelli, Tafi, Vallesi, Iannella (85’ Antonelli), Sarti, Ndyae, Ferraro (63’ Capetta) (86’ Romani), Mori (56’ Tersigni). All. Cerasa.

Arbitro: Fonsalli di Prato.

RetI: 16’ Vallesi, 18’ Terigi (rig).

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Tafi, Biagini, Falorni.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta viene fermato sul pareggio per 1-1 da una solida Larcianese. Svanisce così la possibilità di allungare in classifica per i biancocelesti che approfittano parzialmente della sconfitta del San Giuliano. I padroni di casa hanno offerto un bel primo tempo, in cui il vantaggio non è sopraggiunto solo per una questione di casualità. Al contrario, nei primi venti minuti della ripresa i padroni di casa hanno pagato la voglia di strafare, tante situazioni non hanno portato a nulla complice sempre il tentativo della la giocata più complicata. Di ben altro tenore il forcing finale, in cui solo la sfortuna ha impedito al Pietrasanta di incamerare i tre punti.

La gara è bella e vivace, al 16’ gli ospiti passano grazie ad un sinistro angolato di Vallesi che si insacca. La reazione del Pietrasanta è immediata: al 18’ Biagini si procura un rigore che Terigi trasforma. I biancocelesti vanno vicinissimi al vantaggio in un paio di circostanze. La ripresa si apre col brivido per i padroni di casa: al 46’ una miracolosa parata di piede da parte di Citti che manda la sfera sul palo, salva la porta. Il Pietrasanta preme e la Larcianese riparte, manca però la lucidità necessaria e quel pizzico di fortuna. Al 90’ Biagini da angolo pennella per la testa di Remedi che però alza troppo da splendida posizione. Al 94’ sull’ultima azione della gara, Bruzzi salta mezza difesa e serve Falorni, il sinistro dell’attaccante viene sventato dal portiere.

La svolta al campionato è rimandata allo scontro diretto della prossima giornata sul campo del san Giuliano.

Andrea Bazzichi