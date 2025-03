Il Piano arenili va in commissione. Le modifiche chieste dai balneari

Dopo vari slittamenti e incomprensioni, soprattutto all’interno della maggioranza, il Piano di utilizzo degli arenili (Pua) va finalmente in commissione urbanistica. La seduta è prevista nella prima settimana di aprile, quando saranno presentate alcune modifiche allo strumento in base anche alle richieste avanzate dai balneari. Il ventaglio delle nuove prospettive è abbastanza ampio e contempla ad esempio la possibilità di realizzare la casa di guardianaggio per chi ne è ancora sprovvisto, oltre a quella di piazzare i pannelli fotovoltaici, novità assoluta per le concessioni della Marina. La prossima commissione affronterà anche altre modifiche al Pua inserendo progetti previsti dall’amministrazione comunale tra cui la riqualificazione di piazza D’Annunzio, a Fiumetto, e la nuova ciclopista sul lato mare del viale Roma.