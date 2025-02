Il pesce Faraboletto porta allegria a tutti

Faraboletto è la maschera simbolo del Rione Terminetto. "Un pesce fantastico che nuota sul letto del fosso Farabola" (questa la semantica del nome della maschera), spiega il presidentissimo Giuliano Olivi. "Una maschera - precisa ancora Olivi - nata nel 2009 su idea di mio suocero Franco Anichini". A interpretare Faraboletto c’è Andrea Cortopassi, un vero appassionato di Carnevale.

Andrea da quanto ricopri questo ruolo? "Da ben quattro anni".

Come è nata l’idea di mascherarsi? "In realtà è stata una richiesta da parte del consiglio rionale".

Quale è la cosa più bella nell’interpretare tale ruolo? "Il divertimento e la soddisfazione che stanno nella possibilità di sentirsi attore del Carnevale".

Per quanto tempo pensi ancora di vestirne i panni? "Finché mi sentirò nell’animo di fare questa maschera continuerò a farlo".

Come concili tale impegno con il lavoro? "Il Carnevale dura pur sempre un solo mese e per fortuna, con il lavoro che faccio, riesco sempre a combinare gli impegni. Anche per le feste rionali assicuro sempre la presenza. Per me il Carnevale, è festa, allegria e spensieratezza".

Cosa rappresenta per te la maschera rionale? "La mia anima carnevalesca".

Per un mese l’anno diventi una sorta di star... "I bambini ti riconoscono e soprattutto sei il loro idolo e questo mi dà grande soddisfazione, perché loro sono il futuro."