Il Pd rinnova la propria sede. Ma il clima resta sempre teso

Il maquillage del Pd pietrasantino prosegue su due binari opposti. A livello estetico, sabato verrà inaugurata la rinnovata sede di via San Francesco con il ripristino dell’intitolazione a Rolando Cecchi Pandolfini. Ma sotto il trucco restano i solchi emersi anche all’assemblea di lunedì convocata dal commissario Marco Niccolai (nella foto) a conferma dei contrasti personali e politici interni. In attesa che venga trovata una sintesi da qui ai congressi in agenda ad ottobre, i Dem si accingono a rinnovarsi e a promuovere eventi come quello sulla sanità a febbraio.

Il taglio del nastro della sede è fissato per sabato alle 15 alla presenza del segretario regionale Pd, nonché onorevole, Emiliano Fossi, il quale a ottobre aveva nominato Niccolai commissario. "Il mio intento – dice quest’ultimo – è aggregare e allargare, non disperdere né escludere patrimoni di idee ed energie. L’attività politica si fa anche da remoto, ma è fondamentale la bellezza del confronto a viso aperto. La sede è una casa aperta a tutti i pietrasantini che vorranno dare il proprio contributo". Lunedì è stata infine annunciata l’assemblea "La salute al primo posto", promossa insieme al Pd Versilia il 13 febbraio alle 21 alla Croce Verde. Parteciperanno l’assessore regionale Simone Bezzini, la sindaca di Massarosa Simona Barsotti, Vincenzo Santoro (Pd Versilia) e Niccolai nel ruolo anche di responsabile sanità del Pd toscano.

d.m.