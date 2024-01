Il Pd e il mondo del lavoro. Iniziativa con Scotto e Nardini

Il Partito Democratico della Versilia, dopo alcuni incontri interlocutori avuti con i rappresentanti dei lavoratori del settore della nautica, promuove un’iniziativa siul lavoro per il prossimo 13 Gennaio alla Lega Maestri D’ascia e Calafati (via Coppino, 245).

"Stavolta – spiegano in una nota gli organizzatori – metteremo in collegamento le necessità del settore dal punto di vista delle garanzie di chi lavora con i temi più generali della sicurezza sul lavoro, della formazione e di una contrattazione più trasparente ed equilibrata, su cui da tempo siamo impegnati e su cui porteremo avanti una serie di battaglie come partito". Prenderanno parte all’iniziativa l’onorevole Arturo Scotto, capogruppo in Commissione lavoro alla Camera e Alessandra Nardini, assessore alle politiche del lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Toscana. L’incontro sarà introdotto da Marco Corsetti, delegato della segreteria del PD Versilia sulle politiche del lavoro e moderato da Federica Maineri, della segreteria regionale del Pd.