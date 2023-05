Il Pd e il Festival Siamo ben oltre il tafazzismo

n nuovo progetto internazionale è una necessità e una opportunità per riportare una piccola stagione lirica come è oggi quella che a Torre del Lago si fregia indebitamente del nome Festival".

Parole e musica del Pd versiliese. Sì avete letto bene. Proprio così. Anche noi, come voi, siamo sobbalzati sulla sedia. Ma come? Quel partito che vuole essere primo partito del territorio ’affonda’ con un carico di dinamite una realtà culturale di Viareggio e di Torre del Lago. Cui prodest? Difficile spiegarselo. Il festival Pucciniano richiama oltre 30mila presenze annuali (di cui la metà stranieri) ed è tra i primi cinque Festival lirici del nostro Paese. Vogliamo sperare che sia solo un refuso o una manina birichina. Perché, se così non fosse, siamo oltre il tafazzismo. E i risultati delle elezioni lo certificano. Lo iato tra il Pd e la società è ben più profondo di una armocromista.

L’Antipatico