Il palato gode pure senza forno. Sul web spopolano le ricette ’estive’

Il caldo sfianca. E se non fa passare (a tutti) l’appetito, di sicuro scoraggia dal mettersi ai fornelli. Di stare per ore di fronte alla fiamma non se ne parla proprio; di accendere il forno men che meno. E allora che si fa? Bisogna rinunciare al piacere del buon cibo, pagando dazio alla morsa infernale di Caronte?

Certo che no. Basta un po’ d’ingegno, e in quattro e quattr’otto si riescono a mettere in tavola piatti gustosi, nutrienti ("non serve ma aiuta", direbbe il volto di punta del Gambero Rosso "Giorgione" Barchiesi; il perché lo raccontiamo nella pagina a fianco) e pure esteticamente gradevoli, che non guasta mai. E se le idee proprio non arrivano, si può sempre issare la vela e navigare nel mare magnum del web, dove s’incontrano più personaggi di quanti ne abbia incrociati Odisseo.

Le proposte per vivere un’estate senza rinunce non si contano. Ci sono i brand storici e autorevoli, come Gambero Rosso e la celebre Guida Michelin, che sui propri siti hanno delle sezioni dedicate proprio alle ricette estive, oppure network più recenti che sul web hanno trovato una loro consacrazione, da Giallo Zafferano – che punta sulla semplicità – a Italia Squisita, che racconta storia e filosofia degli chef più affermati e di quelli emergenti.

Gli ultimi arrivati sul web sono invece i food blogger, non di rado chef fatti e finiti – basti pensare a Bruno Barbieri, una sfilza di stelle Michelin in carriera e un canale YouTube da 483mila seguaci – che hanno puntato su canali alternativi per trasmettere la propria idea di cucina. E che sanno quanto ’tiri’ l’estate: Benedetta Rossi, un faro per chi ama la tradizione e la semplicità, è seguita da più di 3 milioni di persone e il suo video sui piatti estivi ("10 ricette fresche per l’estate") ha più di 700mila visualizzazioni; mentre i "3 primi piatti estivi e veloci" di Max Mariola (903mila iscritti) ne hanno quasi 150mila (in alto le tre proposte). Per carità, nessuno fa i numeri di Gordon Ramsay, che con i suoi 21 milioni di follower ha il canale di cucina più visto al mondo. Qualcuno, però, si dà da fare: la playlist "ricette estive" di Giallo Zafferano conta 52 video di vari creato – tra cui la viareggina Aurora Cortopassi – alcuni dei quali hanno avuto un milione di spettatori. Insomma, anche in mezzo all’ondata di calore, non siamo obbligati a rinunciare ai piaceri della tavola.

DanMan