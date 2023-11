Il nuovo nido più vicino. Via alla gara per l’opera

Sempre più vicina la realizzazione del nuovo asilo. L’amministrazione ha infatti approvato il progetto esecutivo (dal costo di 1 milione e 375 mila euro grazie a fondi del Pnrr), che prevede la creazione del servizio in aderenza alla scuola d’infanzia Collodi a Marzocchino, andando così a creare un vero e proprio polo scolastico all’interno del quale ricade anche la media Pea. L’edificio sarà ad un solo piano e con un’ampia area giardino ad uso esclusivo dei bambini: 549 metri quadri complessivi per accogliere un massimo di 50 bimbi di cui 10 lattanti, in linea con quelli che sono i parametri previsti dall’Unione Europea. Il progetto riserverà naturalmente una grande attenzione all’impiego di materiali e attrezzature adeguate alla fascia d’età dei bambini e tutti quegli accorgimenti per il risparmio energetico, a partire dalla copertura con pannelli solari. A breve l’aggiudicazione dei lavori e quindi all’avvio degli interventi previsto per la fine di novembre, con la conclusione dell’opera per la fine del 2025.