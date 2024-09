Il nuovo Mangusta. Lusso e tecnologia

È stato svelato, là dove si sta svolgendo uno dei saloni nautici più importanti a livello internazionale, il Monaco Yacht Show, il nuovo Mangusta Ocean 52, firmato dall’azienda viareggina Overmarine. Un progetto concepito dall’ufficio Engineering del cantiere e dal designer Alberto Mancini, che ha curato il progetto sia per le linee esterne, sia per gli interni, spingendo oltre i concetti stilistici già espressi sui precedenti modelli, che ha dato via ad uno yacht moderno, dove forma e funzione si esprimono con uno stile d’avanguardia, capace di garantire sempre il contatto visivo con il mare e quel senso di spazialità e libertà di movimento tipico della serie Mangusta. "Il Mangusta Oceano 52 si contraddistingue per scelte forti, con tratti decisi e puliti che delineano proporzioni e forme di un mega yacht che in acqua esprime una presenza autoritaria, importante ed affascinante, mostrandosi come uno yacht che sembra ben più lungo di 52 mt" afferma Alberto Mancini. La ricerca del team ha portato, difatti, allo sviluppo di una nave capace di essere modulata per offrire all’armatore lo spazio che sogna per sé e il suo "inner circle", dove vivere l’esperienza della navigazione e della scoperta di nuove destinazioni, adattando e personalizzando molto più di quanto è normalmente possibile. Così ogni Mangusta Ocean 52 può considerarsi un vero e proprio one-off, dalle caratteristiche tecniche di base di altissimo livello, come è consuetudine per il cantiere italiano, sinora distinto nella produzione di yacht nei quali innovazione, tradizione e qualità si sono sempre combinati con successo. Con uno yacht, quest’ultimo, che è un luogo dove il relax non prescinde mai dal contatto visivo con il mare.