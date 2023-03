"Il nostro candidato è Simoni, ma siamo per l’unità della coalizione"

"Il nostro candidato sindaco è Massimiliano Simoni". Non ha dubbi il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo Giannoni (foto). Una pronuncia che spazza via le perplessità sul fatto che, ad oggi, non fosse ancora arrivata dal partito della premier Meloni un’indicazione precisa sul candidato sindaco. Del resto quanto accaduto a Massa, Siena e Campi, nelle ultime settimane, ha comunque creato non poche fibrillazioni tra gli alleati del centrodestra. "Noi da sempre – aggiunge Giannoni – auspichiamo l’unità e dunque candidati di coalizione da presentare tutti insieme nei comuni dove si andrà a votare". Quindi anche a Pietrasanta? "Certamente – osserva Giannoni –. A maggior ragione ora che con il documento della segreteria regionale Forza Italia dichiara di essere pronta a sacrificare Giovannetti". Del resto il documento regionale di FI su questo è chiaro. Ma in un’ottica di allenze regionali per sanare i casi di Massa, Siena e Campi potrebbe entrare in gioco anche Pietrasanta. E la partita potrebbe non essere del tutto chiusa.