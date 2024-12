Il Natale delle scuole. Ecco i “Pacchi gentili“

Dalla musica ai doni per i più bisognosi. Le scuole della città si mobilitano in vista del Natale con una doppia iniziativa in programma venerdì. La prima, a cura dell’istituto comprensivo Pietrasanta 1, si terrà alle 10,30 in piazza Duomo e vedrà i bambini e le bambine delle scuole materne “Lorenzini“ di Pietrasanta e “Marsili“ dell’Africa protagoniste di un concerto basato su un repertorio di canti natalizi per portare gioia al cuore della città. L’altra si intitola invece “Scatole di Natale gentili” ed è in programma alle 15,30 alla segreteria dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2, con il patrocinio del Comune deliberato giorni fa dalla giunta.

L’obiettivo è consegnare pacchi di Natale alle associazioni consentendo a quest’ultime di donarli a chi ha più bisogno sotto le feste del Natale. La raccolta dei doni, partita l’11 dicembre, terminerà domani in tutit i plessi del comprensivo. Chiunque potrà riempire i pacchi con cinque doni per bambini e adulti, indicando l’associazione a cui consegnarli: sono richiesti oggetti caldi (sciarpe, guanti, cappellini), di bellezza (profumi, dentifrici), golosità (caramelle, biscotti, cioccolatini), giochi e molto altro.

d.m.