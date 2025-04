A Carli il "Green Good . Design Awards 2025"

VIAREGGIOUn premio conferito dal Chicago Atheneum e dall’European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, il Green Good Design Awards, che celebra i progetti che si distinguono per il loro impegno verso lo sviluppo economico, ambientale e sociale. E che è stato consegnato, ad Atene, all’architetto viareggino Jacopo Carli, co fondatore di Eutropia Architettura, a capo del restauro dell’Ex-Manifattura Tabacchi di Torino, che trasformerà un’ex fabbrica dismessa in un Archivio e Hub Culturale. Un intervento di rigenerazione urbana, sviluppato all’interno di un ampio team interdisciplinare guidato da Eutropia Architettura tra cui spicca la presenza di Pininfarina Architecture e Weber Architects, che non solo donerà nuova vita a uno spazio abbandonato, ma contribuirà anche alla creazione di un polo culturale, con spazi per studenti e visitatori, favorendo la formazione di una nuova comunità.

Il progetto mira, difatti, con il recupero dei binari che disegnano le direttrici dell’intera costruzione, addentrarsi nei luoghi torinesi come la piazza dei binari, la Corte dell’acqua o la iazza dello Studentato, il Giardino sul canale ritrovato, il Bosco didattico e vari spazi attrezzati per attività outdoor, a creare una connessione paesaggistica tra il sistema urbano e le aree naturali circostanti in un luogo, come la Manifattura Tabacchi, che incarnerà il ruolo di un luogo sperimentale. Tra servizi open air, aree aggregative e ricreative per lo sport, il tempo libero e la socializzazione, "per rendere accessibili gli spazi non solo dal punto di vista fisico, ma anche culturale".