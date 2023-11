"Il mondo al contrario". Il generale Vannacci presenta il suo libro

Cresce l’attesa per l’appuntamento di domani alle 18 all’Hotel Esplanade dove si terrà la presentazione del libro di Roberto Vannacci ‘Il mondo al contrario’. L’autore sarà intervistato da Aldo Grandi direttore delle Gazzette. Vannacci ha così voluto presentare il proprio libro, che ha venduto oltre 230 mila copie in soli quattro mesi, nella città in cui vive a trovando la disponibilità di Francesco Becciani proprietario dell’Hotel Esplanade. Per chi vorrà anche trattenersi a cena con Roberto Vannacci si può prenotare al numero 0584-54321.