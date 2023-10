Il mito Versilia tra Bernardini e il Metaverso

Formidabili quegli anni. Effervescenti. La musica, le star, lo champagne (che faceva già più glamour). E poi quella voglia di vivere, di sentirsi vivaci, di ripartire. Le belle macchine, gli abiti sartoriali (altro che i jeans sdruciti e le sneakers di oggi che ci omologano tutti), le messe in piega e persino i paparazzi. Un mondo in bianco e nero che aveva però i colori sgargianti dell’innovazione. Delle sonorità avvolgenti, dei lenti che facevano innamorare ai primi brividi che scendevano lungo le schiene lasciate nude solo quel tanto per sprigionare la fantasia e il desiderio. Gli anni ruggenti della Versilia.