Il miglior Vermentino è di Seravezza: "L’altra donna" sul tetto d’Italia

Ecco ‘re’ Vermentino. L’azienda agricola "L’altra Donna" di via Strinato" fa l’en plein grazie alle sue uve sapientemente lavorate: il Vermentino Caribà ha svettato infatti al 4° concorso enologico nazionale a Massa (promosso dal ministero per le politiche agricole) tra oltre 250 etichette da tutta Italia, conquistando la medaglia d’oro e piazzandosi terzo in Toscana e ventesimo in Italia. Un successo arrivato a distanza di poche ore dall’incoronazione a Enolia come miglior vino bianco dell’estate.

Soddisfatti Marco Bazzichi e Katiuscia Sacchelli che nel 2012 hanno avviato l’azienda con tre ettari di vigna e un grande uliveto entrando di diritto nella guida del Gambero Rosso tra i migliori agriturismi della Toscana. E dietro a quel Vermentino Caribà, realizzato nel 2023 e tenuto un anno in cantina, c’è un’affascinante storia tutta locale. "Ho voluto chiamarlo Caribà – racconta Bazzichi – in omaggio a un personaggio che conobbi da ragazzo e che costruì negli spazi di una casa che fu bombardata durante la guerra un bivacco in pietra sul Monte Folgorito per garantire spazi di accoglienza agli escursionisti, ancora oggi presenti. Lo vedevo passare con un motorino Garelli carico di malta, mi è sempre rimasto in mente. Mi ha portato fortuna e per veicolare ancora di più il nostro territorio ho voluto le etichette dell’artista Alfio Bichi". Caribà è prodotto in tiratura di 2.500 bottiglie numerate: anche se il vino non è stato presentato ancora ufficialmente, è già in carta in un ristorante stellato. "I premi che sta ottenendo Bazzichi – dicono Adamo Bernardi e Michele Silicani, assessori al commercio e alle attività produttive – sono il giusto riconoscimento per un imprenditore che opera con capacità, serietà e nella ricerca della qualità. Un percorso che seguiamo con attenzione: rappresenta una eccellenza del nostro territorio".

Francesca Navari