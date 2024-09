Il Mercato agricolo . Domani c’è il debutto

Prenderà il via domani il mercato dei produttori agricoli locali, in piazza Alessandrini. Dalle 8 alle 13, ogni giovedì, sarà possibile trovare sette espositori con pesce, carne, salumi, formaggi vaccini e ovini, ortaggi e piante. La nuova area di vendita è nata dalla decisa volontà dell’amministrazione comunale di dare adeguato spazio a questa tipologia, creando un’area mercato che ospiterà i produttori che esponevano a Pozzi e a Querceta. Due mercati che si andavano esaurendo, il primo per varie problematiche di posizionamento, il secondo per il pensionamento dell’ultimo venditore rimasto. "Il debutto di un’area adatta - spiega Adamo Bernardi, assessore al commercio - in quanto è ben visibile da quanti transitano sull’Aurelia, con evidenti vantaggi per i produttori, e facilmente accessibile per i compratori. C’è poi un altro aspetto: l’opportunità di utilizzare questa piazza che merita di ospitare iniziative attrattive, così da creare più occasioni per farla frequentare, tanto più che si trova a tre passi dal centro".