Il memoriale di Stefania Craxi, politica e ricordi

Proseguono gli Incontri al Caffè in versione invernale de ‘La Versiliana’ alla Green House. Domenica alle 11.30 ospite la senatrice Stefania Craxi ( nella foto) che, nell’anniversario dei 25 anni della morte del padre Bettino, presenterà l’ultimo libro “All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti” edizioni Piemme: memoriale di una figlia che dopo tanti anni ricorda e non dimentica l’eredità di un pensiero e di una cultura politica. Stefania Carxi figlia del segretario del Partito Socialista Italiano e presidente del consiglio dei ministri Bettino racconta una storia politica di cui va orgogliosa: intervistata dal Alessandro Sallusti, direttore, ricorderà aneddoti legati al padre, politico e sognatore, ostinato e tenace, e la storia di un Paese in grande trasformazione, pieno di energie e rancori mai sopiti.