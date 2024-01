Il maxi tuffo raddoppia. In città e a Torre del Lago. Centinaia di persone sconfiggono il freddo

VIAREGGIO

Famiglie con bambini e bambine, ragazzi, coppie, anziani perfino sopra gli ottanta, uomini e donne con gli amati cani al seguito, campioni dello sport e perfino un frate cappuccino. La 10a edizione del “Tuffo di Capodanno“, dopo 3 anni di stop (causa pandemia ed altro) è tornata a dare il via al nuovo anno con grande successo, contando ben 605 partecipanti provenienti da tutta Italia e sfiorando il record nazionale (viareggino) di 672 del 2020.

"Siamo contenti perché c’è stata una grande ripartenza con tanti partecipanti – commenta il presidente di Escape Tuscany Triathlon Aldo Angeli – e migliaia di spettatori. Rimaniamo sempre i primi in Italia e secondi in Europa, solo alla Norvegia. Quest’anno dedichiamo il Tuffo e Leonardo ed Emma (i due giovani scomparsi nel 2023 in un incidente, ndr)". Per l’occasione è spuntato anche il sole per addolcire i 13,2 gradi del mare, dove tanti si sono buttati in acqua mascherati per un anticipo di Burlamacco. "Ce l’abbiamo dentro, sia il tuffo che il Carnevale. Più si cresce e più si diventa tosti, soprattutto in questa bellissima città" dicono le viareggine Liala Sorrentino e Claudia Ricci dei Burlamatti. Da Montecatini è arrivato un cappellano. "Sono missionario della Misericordia e teologo – racconta Alfredo Maria Paladini – e sono qui per celebrare la pienezza della vita, che vorrei trasmettere per il Signore e per me". Tra i partecipanti c’erano anche la finlandese Vicky con l’amica italiana Federica. "Sono una viareggina venuta dal nord", precisa scherzosamnete la ragazza nordica. Tra i campioni dello sport si sono tuffati Vincenzo Lardinelli, Dimitri Ricci e Silvia Gemignani. Il ricavato è andato alla Croce Verde, che ha supportato ogni edizione. A vigilare sull’iniziativa la Lega Bagnini della Versilia.

Quest’anno il Tuffo si è svolto anche sulla Marina di Torre del Lago, al Bagno Stella Sud, dove si sono tuffate circa 30 persone tra tanti spettatori e musica di Puccini. L’incasso è stato devoluto alla Misericordia del paese. Dopo un anno difficile, l’anno viareggino inizia con grande entusiamo e il coraggioso slogan "Hai freddo? Stay Home".

Dario Pecchia