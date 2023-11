Il mare, risorsa e identità. Incontro con Musumeci

Il mare come elemento fondante dell’identità dei territori, tra cui la Versilia, che ci si affacciano. Ma anche come terreno di studio alla luce dei cambiamenti climatici e delle opere realizzate dall’uomo. Di questo si parlerà il 14 novembre alla “Capannina“ di Forte dei Marmi alla presenza del ministro del mare e della protezione civile Nello Musumeci. Sarà lui il protagonista dell’incontro “Il mare come risorsa e racconto identitario”, organizzato dall’assessorato al turismo e demanio.

L’appuntamento, in agenda alle 10.30, sarà condotto dal giornalista Tommaso Strambi, caporedattore de La Nazione di Viareggio e ha il supporto dell’Unione proprietari bagni di Forte dei Marmi. "Grazie alla disponibilità del ministro – dice il sindaco Bruno Murzi – martedì approfondiremo gli aspetti riguardanti la tutela e la valorizzazione della risorsa mare sotto il profilo logistico, ambientale, economico e turistico, invitando a portare il proprio contributo la Capitaneria di porto, la Camera di commercio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Centro studi turistici di Firenze e il professor Mauro Rosi". Entusiasta anche l’assessore a turismo e demanio Graziella Polacci: "La presenza del ministro Musumeci, che ha da poco realizzato il ’Piano del mare’, senz’altro rappresenterà un’ulteriore opportunità di confronto in un momento ambientale così delicato a seguito anche delle forti mareggiate che hanno colpito la costa apuo-versiliese".

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco Murzi in veste anche di presidente dell’Ambito turistico della Versilia. A seguire ci saranno gli interventi di Silvia Brini, capitano di fregata e capo del Compartimento marittimo di Viareggio, con il tema “Il controllo e la tutela dell’ambiente costiero: il ruolo della Capitaneria di porto“, Davide Bellosi, direttore interregionale per la Toscana e l’Umbria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con “Il ruolo delle dogane nella gestione del territorio costiero“, Mauro Rosi, docente dell’università di Pisa con “Il mare, una risorsa da tutelare“, Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio Toscana nord ovest con “Lo stato dell’economia del mare del nostro territorio“, Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici di Firenze con “La sfida Blu della Versilia: un nuovo impulso all’economia del territorio dai turismi del mare“ e in chiusura il ministro Musumeci.