Il libro di Umili sugli allenamenti sportivi Presenti anche alcuni nazionali di atletica

Il Panathlon club Versilia Viareggio ha tenuto una conviviale al ristorante “La Casina del Marcopolo” per presentare il libro del socio e past president Andrea Umili dal titolo “L’allenamento sportivo: la sua evoluzione dall’antichità ai giorni nostri”. Assieme al presidente del Panathlon Club Versilia Viareggio Vittorio Giusti, all’autore del libro Andrea Umili e a tutti i soci erano presenti anche ospiti di eccezione quali Marco Del Medico, allenatore del Campione Europeo 60 metri Samuele Ceccarelli, lo stesso Ceccarelli e il responsabile nazionale categoria lanci Nicola Vizzoni, che si è presentato alla serata con una inaspettata quanto piacevole sorpresa: un nutrito gruppo di atleti della Nazionale di atletica che, rispondendo ad alcune domande, hanno spiegato come si fa un allenamento in vista di una gara olimpica e anche come si deve gestire la tensione.

Il libro di Umili tratta di come si è evoluto l’allenamento nel corso dei secoli, fino ai giorni nostri, e prende in considerazione soprattutto tutte le varie metodologie utilizzate per migliorare le prestazioni, in particolare in atletica leggera, dato che essa prevede l’allenamento di tutte le qualità fisiche, dalla forza alla resistenza e alla velocità.

Al termine della Conviviale il presidente del Panathlon Versilia Viareggio Vittorio Giusti ha consegnato al professor Umili e agli atleti della Nazionale una targa in ricordo della serata e ha dato a tutti l’appuntamento al prossimo incontro conviviale.