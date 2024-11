Il lapideo in cerca di professionisti. Via al corso per specializzare 20 figure

Dalle tecniche Cad avanzate fino al disegno, la manipolazione 3D e i rendering. Sarà questo l’ambito in cui verranno formati i futuri tecnici del disegno di prodotti industriali di cui il mondo del lapideo ha bisogno come il pane. Parliamo dei venti professionisti altamente specializzati nel settore del marmo che verranno creati tramite il corso Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) presentato ieri al Sant’Agostino da Cna. Il corso, in partenza nel 2025 tra fine gennaio e inizi di febbraio, è infatti un’opportunità messa a disposizione di aziende e giovani grazie ai finanziamenti della Regione di concerto con enti, scuole e agenzie formative.

I numeri parlano di un percorso lungo quasi 1.000 ore – di cui 400 di stage aziendale – con le lezioni ospitate a Pietrasanta, vale a dire al Versilia format e nei laboratori del liceo artistico “Stagi“. Potranno iscriversi giovani e adulti che cercano una specializzazione nel settore lapideo o negli ambiti correlati come artigianato, design ed edilizia, purché siano in possesso del diploma di scuola superiore. A breve saranno pubblicati i termini delle iscrizioni: il corso sarà abbastanza impegnativo, pari a 30-35 ore la settimana, e si concluderà a novembre 2025. "È un progetto molto prezioso – dice il sindaco Alberto Giovannetti – in quanto permetterà di inserire nuove figure professionali nel nostro territorio. Parliamo di 20-22 addetti che andranno a rimpinguare situazioni in cui c’è carenza di personale in un settore strategico come il marmo. Questa offerta formativa è rivolta a uno dei settori che fanno più fatica a diventare appetibili alle nuove generazioni. Inoltre rilancia un’attività storica e identitaria, per Pietrasanta, in chiave moderna, aprendola al contributo della tecnologia. E raccoglie enti diversi, dalla Regione all’università di Pisa, nel comune impegno di proporre nuovi sbocchi professionali ai giovani".

Con il plauso del nuovo dirigente del “Don Lazzeri-Stag“ Giovanni Fiorillo ("il corso consentirà di ampliare la nostra offerta: abbiamo acquisito strumentazioni all’avanguardia anche tramite Pnrr"), la vice presidente Cna Sabrina Mattei ("il percorso è stato avviato facendo rete, speriamo sia il primo passo e la formazione diventi a cadenza annuale"), fino al presidente del Versilia format Giacomo Billi ("progetto innovativo e importante") e il direttore di Copernico – agenzia capofila – Roberto Maurella: "È un’opportunità che intende coniugare la tradizione dell’artigianato artistico del marmo con l’utilizzo professionale delle tecnologie informatiche".