Il gruppo scout Agesci può ripartire Torna la tre giorni per San Giorgio

Tre anni senza condividere la vita da scout spalla a spalla, tra impegni, momenti di svago e un inevitabile intreccio di relazioni umane sono davvero tanti. Ma l’entusiasmo e la determinazione dello storico gruppo scout Agesci, che ha sede accanto ai campetti della Rocca, non sono mai venuti meno, tanto da aver ampliato il numero dei partecipanti. Ecco perché la tre giorni dedicata a San Giorgio, iniziata ieri e in agenda fino a domani, ha il magico sapore della ripartenza e del ritorno a un’attività che è mancata a tutti, dai ragazzi agli educatori. Merito anche dei contributi economici ricevuti in questo periodo, vedi quello del Comune che ha consentito al gruppo di acquistare una tenda nuova e quello dei privati che proseguirà ai prossimi banchetti.

"Quando hai 12 anni – scrivono i capi educatori volontari – ci sono poche esperienze che ti lasciano il segno come dormire insieme alla propria squadriglia nella tenda, dopo aver spento il fuoco di bivacco. Dentro quelle ’mura’ di tessuto quante confidenze, scherzi e condivisioni. Il 23 aprile ricade la festività di San Giorgio, uno dei nostri patroni, a simboleggiare la lotta contro il male, la tentazione, le difficoltà, le avversità che ogni uomo incontra nella propria vita. Ogni anno i ragazzi dai 12 ai 16 anni festeggiano facendo un campo di tre giorni all’insegna del gioco, della fratellanza scout e dell’avventura e dormendo in tenda". A causa però come detto delle difficoltà post-Covid, l’Agesci a inizio anno ha dovuto fare delle scelte importanti per capire come reagire alla situazione. Pur non essendosi mai fermati, l’obiettivo è stato quello di riprendere il ritmo di sempre, vedi la riorganizzazione del “Reparto” (la sezione dei ragazzi e ragazze fra gli 11 e 16 anni) aprendo una nuova squadriglia avendo accolto più ragazzi. "Noi capi educatori volontari – proseguono – ci abbiamo messo il tempo e l’entusiasmo, ma nei negozi non accettano questi valori come moneta per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria. Ci siamo guardati intorno e abbiamo deciso di chiedere aiuto al territorio dove svolgiamo il nostro servizio, in particolare al Comune".

La nuova tenda è stata inaugurata in questi giorni, in occasione dell’uscita del “Reparto“ per la ricorrenza di San Giorgio, con il gruppo che ringrazia il Comune per il prezioso contributo. "Ricambieremo – concludono gli educatori – con la nostra azione educativa e la nostra partecipazione e servizio al territorio. Per completare la cifra necessaria e per ringraziare la cittadinanza, con i ragazzi e i volontari saremmo presenti a ’Marina in Fiore’ a Marina di Pietrasanta".

Daniele Masseglia