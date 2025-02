Il grido d’allarme di via Carducci. Poca gente e incassi al minimo: "Chiediamo la sosta veloce"

L’istantanea che più di ogni altra spiega come stanno le cose è il commerciante che dialoga per strada con il cronista. Non sembra nemmeno un weekend: le anime a giro si contano sulle dita di una mano, ogni tanto passa una macchina, rumori effimeri che sono l’eccezione di una regola dominata dal silenzio più totale. Nessuna meraviglia, quindi, se in via Carducci (nella foto) attualmente sono operative appena sei attività commerciali, di cui due a rischio sopravvivenza. Eppure parliamo dell’asse di collegamento tra Fiumetto e Tonfano parallelo al lungomare, e non di una sperduta strada di campagna.

Non tutti hanno voglia di parlare. Ma chi lo fa mette sul piatto tre ricette per portare gente e rilanciare la frazione: sosta veloce di 15 minuti, riapertura del teatro "Sant’Antonio", più cinema all’aperto e servizi igienici nella porzione di parco della Versiliana che ha cambiato pelle dopo l’uragano del 2015. "Nell’aprile di due anni fa, in campagna elettorale – ricordano alcuni esercenti – abbiamo protocollato in Comune una richiesta per i parcheggi con la proposta di trasformare gli stalli del carico e scarico in sosta da 15 minuti in tutta via Carducci nei festivi e fuori dagli orari del carico e scarico. Il rischio altrimenti è che la gente parcheggi tutto il giorno impedendo il riciclo dei clienti. In seguito l’amministrazione ha istituito i 15 minuti sulle strisce gialle ma nessuno rispetta il cartello e nessuno viene a controllare. Pertanto è necessario che dal 1° aprile al 30 settembre in prossimità delle attività sia istituita la sosta veloce al posto degli stalli blu, togliendo la possibilità di abbonarsi per non occupare i posti dalla mattina a sera". La proposta include la possibilità di parcheggiare ambo i lati nella parallela via Duca della Vittoria (lato monti), sempre dal 1° aprile al 30 settembre, recuperando posti oggi non usati in quanto appannaggio di chi ha il passo carrabile ma non ne usufruisce.

"Le poche attività rimaste vivono del passaggio dei clienti. Siamo costretti a capitalizzare d’estate per sopravvivere in inverno e dare un servizio ai pochi abitanti della zona. Andrebbe contattata la curia per riaprire l’ex cinema dietro la chiesa di Sant’Antonio, a Tonfano – concludono – chiedendo magari fondi al ministero. Sarebbe un’attrattiva in più: conteneva 300 posti, ci andavamo tutti da piccoli. Invece nel parco della Versiliana lato viale Apua, molto frequentato da quando l’uragano l’ha trasformato in area da vivere, ci starebbe bene un chiosco con toilette e un maxi schermo per proiettare film e spettacoli in estate. Tutto, ripetiamo, funzionale a portare più gente".

