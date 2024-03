Il futuro (incerto) di piazza Cavour: "L’amministrazione faccia chiarezza"

Anche Spazio Progressista, il gruppo politico presieduto dal consigliere Tiziano Nicoletti, appoggia la raccolta firme promossa da professionisti, residenti e frequentatori del centro cittadino per chiedere all’amministrazione chiarezza sul futuro di piazza Cavour e sullo stato del project financing per il recupero dei loggiati. "Invitiamo chi di dovere a prendere seriamente in considerazione l’iniziativa e – interviene Spazio Progressista – a fornire quelle risposte che mancano da troppo tempo, convocando con urgenza il consiglio comunale richiesto dai cittadini e prendendo gli adeguati provvedimenti di contrasto al degrado per il rilancio della zona. Le promesse e i buoni propositi non bastano più, ne prendano atto il sindaco e l’amministrazione e vengano a riferire nell’assise cittadina".