Il futuro della Toscana?: "Si gioca nelle alleanze"

VIAREGGIO

È fissato per stasera l’atteso incontro organizzato dal Blog Think Tank Reformists tra il sindaco di Lucca Mario Pardini e quello di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. I due primi cittadini discuteranno di quanto fatto insieme e di quanto potrebbero fare nel salone delle Conferenze di Palazzo Sani in via Fillungo, sede di Confcommercio, introdurrà il dibattito Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca e Massa, poi saranno i giornalisti dei media locali a porre domande e riflessioni che saranno rimbalzate anche sui social. L’ispiratore dell’incontro è Francesco Colucci, anima del Blog Think Tank Reformists.

Colucci, perché l’incontro tra i due sindaci?

"L’idea è mia, è tanto che ci pensavo insieme agli altri amici che compongono il Think Tank Reformists. Tra i dati politici più rilevanti degli ultimi anni, c’è proprio la riappacificazione e l’accordo tra Lucca e Viareggio: le due città hanno grandi potenzialità e obiettivi comuni e la scelta dei due sindaci è tra quelle politicamente più rilevanti, se ne parla da 50 anni. Poi, c’è l’ordinaria amministrazione, come quella sul turismo, ma è un’altra cosa e in quel caso l’assessore Santini ha dimostrato di sapere fare quello che l’amministrazione Tambellini non era riuscita a fare per nulla".

Come hanno reagito i due protagonisti?

"Hanno subito detto di sì, senza chiedere domande preventive, i quesiti verranno posti in diretta".

Quale futuro comune vede per le due città?

"Lucca è città d’arte, Viareggio località turistica importante, insieme alle montagne che arrivano sino alle Apuane c’è la possibilità di arrivare a delle proposte unitarie, qualcosa di unico che può unire cultura, natura, arte, storia".

Che futuro politico vede invece per Del Ghingaro?

"Del Ghingaro sta cercando di mettere in rete i sindaci della zona, non ci dimentichiamo che la Toscana deve essere meno Firenze-centrica, per troppo tempo la costa è rimasta relegata, ai margini anche nei trasporti, per scelte funzionali a Firenze che spesso hanno sfruttato le divisioni che ci sono da queste parti: le pare possibile, per esempio, che per andare a Milano o Roma si debba passare da là? Si deve arrivare a ragionare con tutta la zona costiera".

Fabrizio Vincenti