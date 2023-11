"Il futuro del Piazzone?". Un incontro pubblico con operatori e residenti

Quale futuro per il Piazzone? A chiederlo è il Pd di Viareggio, alla luce delle dichiarazioni del Presidente della Mercato Srl "di non essere in condizioni di iniziare i lavori di ristrutturazione della Piazza Cavour". "Già oltre un anno fa, come Partito Democratico, consigliavamo al sindaco, alla luce dell’opportunità rappresentata per esempio dai fondi del PNRR, di aprire il mercato cittadino ad altre opportunità di finanziamento pubblico, piuttosto che proseguire sulla strada del privato, che era già evidente difficoltà per i costi crescenti dell’investimento che hanno compromesso inevitabilmente il piano economico finanziario su cui si basava il project". Per queste ragioni il PD chiede che il sindaco e l’amministrazione convochino urgentemente le commissioni consiliari competenti e che inoltre convochi un incontro pubblico con i commercianti e con i residenti dell’ area".