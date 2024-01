Il funzionario Pelliccia va in pensione. Ha guidato a lungo l’ufficio tributi

Pignolo e ligio al dovere fino al midollo, cascasse il mondo. Dote per la quale si è attirato gli strali di mezza città e i complimenti dell’altra mezza. Ora, per il funzionario dell’ufficio tributi del Comune Marco Pelliccia, è arrivato il momento della meritata pensione. Prima, però, ci sono tante ferie da smaltire, per oltre un anno. Inizialmente sarebbero dovute partire ieri, ma poi sono slittate al 31 gennaio. Le ferie termineranno intorno a maggio 2025, dopo di che Pelliccia, che ha 65 anni, andrà ufficialmente in pensione in concomitanza con il suo 30° anno di servizio in municipio. Era entrato infatti verso la fine degli anni ’90, mentre in precedenza aveva diretto la rsa della Croce Verde dal 1987 al 1995. Dai suoi colleghi, a partire da quelli dell’ufficio tributi, arriva un affettuoso “grazie“ per il lavoro svolto insieme al classico augurio di una buona pensione.

d.m.