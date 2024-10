Il fitness trainer dei vip. Alparone torna in Rai

VIAREGGIO

Un punto fermo per i telespettatori appassionati di fitness, così come per gli sportivi del territorio, per chi desidera ricevere e ascoltare consigli mirati su allenamenti, alimentazione, benessere generale e migliorare, in palestra come davanti ad un televisore, le proprie prestazioni. Questo, è diventato Massimo Alparone, Mr Universo Fitness, docente accademico, imprenditore, creatore del concetto di Fitness Tailor Made e viareggino d’adozione, con la sua Luxury Wellness Club, uno dei centri wellness più esclusivi e rinomati della Versilia e che rappresenta uno dei centri di eccellenza nel settore, con servizi di alta qualità per il benessere fisico e mentale dei clienti e un’attenzione particolare per la personalizzazione dei programmi di allenamento e cura della persona.

E che, ancora una volta, dopo programmi dedicati a costume, sport e salute, come Consulente del benessere, è di nuovo approdato in Rai, confermandosi protagonista e una figura di spicco del panorama televisivo legato allo sport e al benessere fisico. Protagonista, difatti, è del programma su Rai 2, “Questioni di stile“, condotto da Elisabetta Gregoraci sui temi della moda e del costume. Con un occhio moderno, attento alle evoluzioni che il mondo dei media ha portato negli ultimi anni.dove la sua esperienza nel campo del fitness e la sua capacità e maniera di comunicare con strategie efficaci, che lo hanno reso amato e apprezzato, potranno continuare a bucare lo schermo e arrivare a chi, dall’altra parte, segue costantemente i suoi consigli pratici e sempre aggiornati sulle tendenze del fitness e benessere.