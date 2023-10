Il film di Bonuccelli domani al cinema Borsalino

Dopo il sold out alla prima, al cinema comunale di Pietrasanta, “Versilia Experience”, il nuovo film del versiliese Diego Bonuccelli, sarà proiettato domani a Camaiore al Cinema Borsalino. Giulio Marlia, noto esperto di cinema, lo ha lodato parecchio, seppur realizzato con un piccolissimo budget, soltanto 6.000 euro. Diego non ha ancora 30 anni e fin da piccolo ‘riprendeva’ la nonna nei suoi momenti di quotidianità poi è passato a cortometraggi e film: con passione e caparbietà. I suoi precedenti lavori sono: Liguri Apuani del 2019, Maria says no, Torbe fantasie (2019), XII844 del 2016 e Più accecante della notte. Quest’ultimo film dura 84 minuti ed è un genere CrimeThriller, girato in 4k. Domani mattina, dopo le 7, Diego sarà a Firenze negli studi della Rai per partecipare al programma Buongiorno Toscana.

Isabella Piaceri