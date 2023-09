Il Festival di Rds a Marina di Pietrasanta: Fedez e Articolo 31 sul Palco

Non saranno in 10mila come a Bussoladomani per i Chemical Brothers, ma c’è da scommettere che il treatro all’aperto della Versiliana accoglierà tantissimi giovani in occasione dell’ultima tappa di Rds summer festival. L’evento della celebre emittente radiofonica, in agenda domani e sabato, prevede infatti un parterre di artisti da tutto esaurito. Basti pensare a Fedez (nella foto), Annalisa, Articolo 31 e Boomdabash, giusto per nominare quelli più in voga. Per Marina di Pietrasanta, e di riflesso l’intera Versilia, si tratta di un gradito ritorno visto che la Versiliana era scelta anche l’anno scorso per il gran finale. Passando al programma, domani la partenza sarà affidata a dj set firmati Rds e una programmazione di performance live che vedrà sul palco Annalisa, Articolo 31, Boomdabash, Cioffi, Fedez, Federica Carta e Shade. Sabato, invece, la festa nel villaggio e sul palco continuerà con Clara, Sangiovanni, Mara Sattei, Oruam e Tripolare.

Coloro che nelle scorse settimane si sono iscritti sul sito di Rds potranno presentarsi all’ingresso lato lungomare, di fronte al bagno Pietrasanta, per convertire il Qr code ricevuto via mail e ottenere il braccialetto che permetterà di accedere più rapidamente al villaggio. Il punto accrediti sarà operativo sia domani che sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. "La tappa toscana, completamente gratuita, è già sold out – spiegano gli organizzatori – ma in caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile dalle 20 accedere al villaggio fino ad esaurimento posti. Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli è prevista a partire dalle 19. Grazie al progetto con ’Galbanino’, infine, sarà possibile assistere alle esibizioni dei talenti emergenti che canteranno aprendo la due giorni di concerti".