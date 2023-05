Il fascino scolpito di Bryce Canyon

Impossibile identificare con una sola immagine l’infinito ventaglio di paesaggi che si attraversano in un viaggio on the road sulla West Coast degli Stati Uniti, ma se dovessi dire qual è la prima che si affaccia alla mia mente non ho dubbi: sono i pinnacoli di arenaria rossa del Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon è stato istituito come parco nazionale dal 1928 e conta quasi 150 chilometri quadrati di estensione attraversati da sentieri e formazioni rocciose. Queste si sono create in milioni di anni dal lavoro del vento e dalle condizioni atmosferiche che continuano a modellarne il profilo. Si trova nello Utah e la sua caratteristica principale sono gli hoodoos, le guglie scolpite da fenomeni naturali d’erosione. Sebbene si chiami canyon somiglia piuttosto a una serie di anfiteatri naturali collegati tra loro da sentieri escursionistici di diverse difficoltà. Come tutti i parchi americani ha diversi livelli di visita, più o meno approfondita e impegnativa a seconda del tempo a disposizione e di altre variabili. Sia che si decida di girarlo completamente in macchina senza quasi mai scendere o di fare dei trekking, ci sono alcuni punti panoramici che meritano di essere inclusi nella visita. Uno di questi è Bryce Point, che si affaccia lungo il ciglio dell’anfiteatro e da cui si ammirano moltissimi hoodoos dalle forme più stravaganti. Anche Inspiration Point, come lascia intuire il nome stesso, è tra i punti di interesse menzionati da ogni guida. Il nostro giro si è concentrato sul percorrere a piedi il Navajo Loop Trail, un sentiero circolare di circa due chilometri con forti pendenze ripagate dalla bellezza del luogo. Si parte dal Sunset Point, il punto panoramico da cui ammirare il Bryce Amphitheater e la sua moltitudine di pinnacoli che sembrano canne d’organo, con colori che neanche il più abile dei pittori potrebbe riprodurre con tale maestria. Tra ripide discese e salite vertiginose, con un terreno scivoloso sotto i piedi e gli occhi pieni di meraviglia, abbiamo percorso tutto il sentiero attraverso un paesaggio mai statico, che muta con le stagioni e con le ore del giorno. Qui il Bryce Canyon sfoggia tutta la sua bellezza tra fosse e solchi profondi, guglie plasmate nella roccia e archi straordinariamente cesellati che rimarranno per sempre impressi nella mente.