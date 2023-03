Il dopo Del Ghingaro Sono già cominciate le lotte di successione Primi nomi in campo

di Beppe Nelli Mancano tre anni, ma la ragion politica guarda avanti e da tempo i partiti meditano sul dopo Del Ghingaro. Le elezioni comunali dovrebbero tenersi nel 2026, nel frattempo può cambiare il mondo. Però il sindaco, al secondo mandato e non più ricandidabile, ha già detto che pensa alle elezioni regionali. Che ci saranno nel 2025, il che anticiperebbe di un anno i giochi per piazza Nieri e Paolini. E a Viareggio, da sempre, l’ambizione di fare il sindaco contagia tantissima gente. Prima di tutto non bisogna fare i conti senza l’oste. Già poco dopo la rielezione di Giorgio Del Ghingaro, quando sembrava possibile che lui scendesse in campo a Lucca, s’erano diffuse voci per un passaggio delle consegne a Valter Alberici. Il vicesindaco, secondo il flatus vocis, sarebbe potuto essere il candidato delle liste civiche create da e attorno a Del Ghingaro, che per ben due volte anche a Viareggio ha stracciato i partiti tradizionali. Oggi però di Alberici si sente parlare meno. Invece dicono che ci siano due assessori che punterebbero alla successione. Uno è Federico Pierucci, con delega all’urbanistica e ai lavori pubblici. Per stare con Del Ghingaro aveva lasciato il Pd. Avrebbe il sostegno delle assessore...