Il dolore della comunità Strazio per la morte di Leo "Hai imparato a volare"

La mamma, Manuela Guidi, ha parlato di "aiutare altre vite". Un ultimo, estremo atto di solidarietà e generosità. Gli organi di Leonardo Brown sono stati donati. "La procedura è iniziata nella notte tra martedì e mercoledì", conferma Luca Paolini, il legale che tutela gli interessi della famiglia del giovane. Che adesso attende risposte, prima di predisporre l’ultimo saluto al ragazzo. Dopo la procedura di espianto degli organi, infatti, era atteso l’esame autoptico, che tuttavia ieri pomeriggio non era ancora stato eseguito. Solo una volta terminate le procedure, si potrà iniziare a parlare del funerale di Leonardo e fissare la data dell’ultimo abbraccio al ragazzone dal ciuffo castano a cui tutti volevano bene.

Intanto, si moltiplicano gli attestati di affetto per Leonardo. A partire da quello, commovente, della mamma, che lo ha salutato citando il romanzo di Richard Bach "Il gabbiano Jonathan Livingstone": "“Ora la vita ha davvero un senso! Basta con quello squallido andirivieni tra i pescherecci: la vita ha una ragione! Possiamo elevarci dall’ignoranza, possiamo scoprirci creature straordinarie, intelligenti e capaci. Possiamo essere liberi! Possiamo imparare a volare!” Leo ha imparato a volare".

E il mondo del calcio, a cui Leonardo apparteneva, lo ricorda con un coro carico di amore. "Insegna agli angeli a parare", la dedica del Lido di Camaiore, per cui allenava i portieri. "Purtroppo Leonardo Brown se ne è andato – il messaggio della Croce Verde –; lo ricordiamo da concittadini, come sportivo e come collega poiché pur giovanissimo già allenava i ragazzi a Lido di Camaiore. A otto giorni dal tragico incidente, siamo stati raggiunti dalla triste notizia della scomparsa di Leonardo che ha lottato fino all’ultimo da vero leone. Un dolore immenso per Viareggio che abbraccia con tutto l’amore possibile la famiglia del ragazzo. Un pensiero anche per la fidanzata Emma che è ancora in ospedale e lotta per vita". Si unisce al dolore della famiglia anche la scuola calcio del Chiaro: "Leonardo, come noi, condivideva la passione per il calcio e la trasmetteva allenando i bambini. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia". Condoglianze alla famiglia e vicinanza anche dal Viareggio, la squadra della sua città.

RedViar