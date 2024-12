Il distretto rurale del cibo. Sostegno di Cna alle aziende

Stimolare le relazioni tra imprese, agricoltura, artigianato, turismo e commercio è il motivo per cui la Cna ad aderire al “Distretto rurale del cibo della Versilia”, un sistema di governance territoriale che progetta e sviluppa la crescita dell’economia locale intercettando risorse economiche regionali, nazionali ed europee. "Ci poniamo a fianco delle amministrazioni comunali versiliesi e di altri enti e associazioni - spiega Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca - per sostenere le attività economiche e per attuare una politica produttiva, distrettuale, che sappia mettere in relazione tra loro i diversi settori per promuovere insieme eccellenze e qualità, tradizione e storicità". Tra le azioni e gli indirizzi possibili del progetto c’è la manutenzione del territorio, la promozione delle produzioni locali, gli incentivi all’imprenditoria giovanile e femminile, la salvaguardia delle risorse e la ricerca attraverso il sistema universitario, in un incontro tra pubblico e privato, aziende e associazioni.