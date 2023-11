Il dirigente Tartarini va in pensione

Il sindaco Lorenzo Alessandrini e gli assessori hanno consegnato una targa di gratitudine al professor Maurizio Tartarini, per 24 anni dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo che va in pensione. Il sindaco e l’assessore alla scuola Mozzoni hanno sottolineato l’ottimo lavoro svolto, con una progressiva crescita della scuola, sempre in uno spirito di grande collaborazione. "Rimango a disposizione della scuola – ha detto Tartarini – dove ho vissuto una considerevole parte della mia vita professionale e l’augurio che faccio all’istituto è di conservarsi scuola di qualità".