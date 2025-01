Il direttore marittimo in visita alla Capitaneria

Il contrammiraglio Giovanni Canu, Direttore marittimo della Toscana dallo scorso dicembre, ha visitato la Capitaneria di porto di Viareggio. Ricevuto dal Capo del compartimento marittimo, Capitano di Fregata Silvia Brini, l’ammiraglio ha rivolto a tutto il personale civile e militare e agli equipaggi delle unità navali il proprio vivo apprezzamento per il professionale servizio reso alla comunità marittima in un contesto ad alta valenza turistica e di assoluto pregio per la portualità e la cantieristica navale.

L’ammiraglio Canu, molto vicino al territorio di Viareggio e della Versilia quale comandante della Capitaneria di porto di Viareggio dal 30 settembre 2006 al 14 settembre 2008, ha verificato l’organizzazione tecnico-amministrativa della Capitaneria di Porto, nonché l’efficienza delle procedure e dei mezzi navali impiegati per affrontare le situazioni operative che richiedono capacità e prontezza d’intervento in caso di emergenza.

Con l’occasione, il Direttore marittimo ha incontrato il segretario dell’Autorità portuale regionale, Massimo Lucchesi, sottolineando il valore fondamentale della collaborazione tra le Istituzioni locali. Al termine della visita, l’ammiraglio ha rivolto al comandante Brini ed al suo staff un ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso nell’espletamento dei compiti istituzionali su tutto il Compartimento marittimo di Viareggio.