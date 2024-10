Il diploma di Viola. La ragazza ricordata con cento palloncini in volo

"I suoi libri sono pieni di post-it colorati e frasi sottolineate, per appuntarsi le cose da ricordare. Aveva una curiosità che mi ha sempre affascinato e non esisteva niente al mondo in grado di scoraggiarla: oggi avrà il suo 100, che si merita più di chiunque altro". "Non ha mai accettato che ciò che le stava accadendo le mettesse i bastoni fra le ruote. E ovunque tu sia, Viola, spero che tu sia immensamente orgogliosa di te stessa, per quello che sei riuscita a fare, per quello che continui a fare e perché oggi, 19 ottobre 2024, hai avuto quello che è sempre stato tuo: il diploma". Con queste parole, intrecciate fra lacrime e sorrisi, fra presente e passato, le compagne di classe di Viola Barghetti hanno celebrato la consegna dell’attestato di maturità conferito “ad honorem” alla giovane studentessa del liceo artistico “Stagio Stagi”, scomparsa circa un anno fa. “Viola, il suo diploma, la sua arte” è la giornata che l’associazione “L’Artefice Viola”, costituita da mamma Simona e dalla sorella Ginevra, il Comune e l’Istituto “Don Lazzeri-Stagi” hanno voluto dedicare alla forza e al coraggio della ragazza che ha affrontato l’osteosarcoma senza mai sacrificare la sua quotidianità. "Il suo cruccio più grande, quando scoprimmo la malattia nel 2022, è stato subito quello di dover saltare le lezioni – ha ricordato la madre, parlando davanti a un Salone dell’Annunziata gremito – in brevissimo tempo l’Istituto ha approvato per lei la didattica a distanza e l’avete resa felicissima, nonostante il percorso che stava affrontando. Fino al ritorno in classe, in presenza, con le stampelle, a settembre 2023. Faceva progetti per la maturità e aspirava al massimo dei voti". "Oggi è un giorno di festa, perché quando si consegna un diploma è sempre una festa", aveva detto, in apertura della mattina, il dirigente scolastico del “Don Lazzeri-Stagi”, Germano Cipolletta. Dopo la firma dell’attestato sono stati liberati in cielo 100 palloncini.