Il dibattito sulla sicurezza: "Soldi pubblici per i vigilantes?. Anche no, chiediamo rinforzi"

"La Passeggiata è il fiore all’occhiello di Viareggio, ma non c’è solo questa strada. E i problemi di sicurezza investono tutta la città, fino alla frazione, senza distinzioni". Partendo da questo presupposto l’ex assessore Athos Pastechi (nella foto) ritiene ingiusta la posizione dei commercianti del lungomare, finiti nel mirino e vittime di una serie di furti e spaccate che non danno tregua, e che per organizzare un piano di vigilanza privata hanno chiesto un contributo economico al Comune. "Quello che a mio parere dobbiamo chiedere è un contributo, in termine di sostegno, ai parlamentari del nostro territorio. Quindi agli onorevoli Riccardo Zucconi per Fratelli d’Italia, ad Elisa Montemagni per la Lega e Deborah Bergamini per Forza Italia affinché – sostiene Pastechi – si facciano interpreti con il Governo della difficoltà che sta vivendo oggi il nostro territorio, e intercettino rinforzi per potenziare le forze dell’ordine".

Non ci sono solo le spaccate alle attività della Passeggiata, "Io stesso a Torre del Lago, nel mio locale, ne ho subito almeno quattro" racconta Pastechi. "Ma ci sono anche i colpi nelle case, nella frazione ne sono stati registrati tre in un solo giorno, i furti sulle auto... E questo accade in tutti i quartieri. E allora mi chiedono come può l’amministrazione finanziare la sicurezza solo della Passeggiata?".

Alcuni comuni lo hanno fatto nei centri storici, il presidente di Confcommercio Piero Bertolani nei giorni scorsi ne ha citati almeno un paio: Firenze, nel centro storico, e Forte dei Marmi, che in estate da un piccolo contributo al grande sforzo delle categorie economiche per finanziare il “progetto sicurezza“. "Ogni Comune – ribatte Pastechi – fa quello che ritiene più giusto, e io spero che se il Comune in cui vivo ha delle risorse le investa nel sociale, visto le difficoltà che attraversano tante famiglie. E mi auguro che la politica, il nostro territorio esprime tre esponenti in Parlamento, riesca a trovare dal Governo le risorse necessarie per rafforzare gli organici delle forze dell’ordine".

"Non voglio difendere il sindaco Del Ghingaro, ma – conclude Pateschi – lui ha già avviato un confronto con la prefettura per chiedere rinforzi e un potenziamento dei controlli, e qualcosa in questo senso si è già mosso". Con l’assunzione di dieci nuovi vigili urbani, che entreranno in servizio a gennaio, il vicesindaco Valter Alberici ha annunciato per la prossima primavera il servizio H24 della Municipale. "Il Comune si sta muovendo, ora tocca ai nostri parlamentari..."

Martina Del Chicca