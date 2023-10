Il declino del centro: "Scelte sbagliate"

"Centro storico in crisi: attività chiuse, decoro urbano carente, eventi saltuari": Fratelli d’Italia interviene sul problema del capoluogo e su una crisi senza precedenti: "Si susseguono continuamente annunci sulla chiusura di attività storiche e rumors che parlano di altre serrande abbassate sia in piazza San Bernardino che in piazza XXIX Maggio entro la fine dell’anno – commenta il consigliere comunale Simone Frugoni – Siamo consapevoli della crisi economica post Covid e delle conseguenze del conflitto in Ucraina, ma le amministrazioni locali dovrebbero impegnarsi ancora di più".

Secondo FdI la giunta guidata da Pierucci non starebbe facendo nulla per sostenere le attività e i cittadini. "A partire dal decoro urbano disastroso – prosegue – con strade sporche e trascurate, una raccolta differenziata carente, questioni igieniche sempre più gravi. La scelta di chiudere piazza XXIX Maggio ha provocato danni pesantissimi alle attività della zona. La chiusura doveva essere programmata nel caso di eventi particolari, e i fatti ci hanno dato purtroppo ragione. Non è stata fatta una seria programmazione di manifestazioni".