Il Dap omaggia Puccini. In scena PeiJu Chien-Pott. La "farfalla" della danza

“Puccini100” è il titolo dello spettacolo in omaggio al centenario della scomparsa del grande compositore organizzato nell’ambito del DAP Festival, una manifestazione di respiro internazionale dedicata alla danza con un cartellone di 30 eventi in programma fino al 6 luglio a Pietrasanta. L’appuntamento è per questa sera alle 21.30 nel chiostro di Sant’Agostino, con un grande evento che fonde danza, musica e teatro, organizzato in collaborazione con PeiJu Performing Arts e il Taipei Performing Arts Center di Taiwan, dove nel novembre 2024, lo spettacolo debutterà a livello internazionale.

La drammaturgia e l’ideazione della serata sono curate dalla direttrice artistica del Festival Adria Ferrali e dal maestro svedese Harald Emgård e il programma prevede due performance. La prima, dal titolo “Butterfly/Echoes”, un viaggio introspettivo nelle emozioni di Madama Butterfly, coreografato e interpretato dalla vincitrice del Bessie Award la danzatrice taiwanese definita dalla critica come la migliore danzatrice contemporanea al mondo PeiJu Chien-Pott. Segue “Tosca/Duel” di New Dance Drama, una rivisitazione interiore della lotta di potere tra Tosca e Scarpia, che coinvolge la danzatrice Tamara Fragale, formata all’Accademia Teatro alla Scala di Milano e immagine del DAP Festival. La creazione coreografica mette in scena i sentimenti connessi alle dinamiche di controllo e sfruttamento, trasformando il personaggio in eroina contemporanea. Al fianco della Fragale il tenore del Maggio Musicale fiorentino Davide Ciarrocchi. Le musiche originali sono eseguite dalla compositrice newyorkese Violetta Zambetti di Z Sauce Music. Ingresso a pagamento, biglietti e prenotazioni su TicketOne e Whatsapp al numero 3533350042.

Dopo lo spettacolo, è previsto un cocktail party offerto dagli sponsor, arricchito da specialità gastronomiche della Versilia come le birre artigianali del birrificio del Forte assieme ai testaroli di grani antichi dell’azienda agricola biologica La Rita. Saranno inoltre presenti prodotti selezionati come formaggi dell’Azienda Agricola Il Caprile, olio extravergine di oliva dell’Evo delle Cantine Venturini e un delizioso dolce al cioccolato della Pasticceria Alex.