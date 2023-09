Il costumista Musetti. Vita dedicata all’arte

Tiziano Musetti, costumista a livello internazionale, si racconta. Di Nocchi di Camaiore, 50 anni compiuti adesso, Musetti si è dedicato da sempre all’arte: film epocali e serie di successo sono legati al suo nome. Diplomato al Liceo Artistico di Lucca, prosegue gli studi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze successivamente si specializza in costume e scenografia con Piero Tosi e Andrea Crisanti al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. “Ho iniziato come assistente ai costumi al Goethe Theater di Brema e al Teatro dell’Opéra di Marsiglia - dice - Le mie esperienze professionali spaziano dal cinema al teatro lirico e di prosa, nel corso degli anni ho lavorato a produzioni cinematografiche e operistiche internazionali con premi Oscar come Chloe Obolensky,Gabriella Pescucci, Gianni Quaranta…”. Elegante e appassionato, ha lavorato con Maurizio Millenotti per numerose produzioni cinematografiche: “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, “Tristano e Isotta” di Kevin Reynolds, “Io e Napoleone” di Paolo Virzì e opere liriche: “Cavalleria Rusticana”, “Vida breve”, “Un ballo in maschera”, “La finta semplice”, “Il Turco in Italia”, “Tosca”, “Falstaff”, “Elektra”. Con Gianni Quaranta ha collaborato per le produzioni di “Carmen” alla Royal Opera House di Muscat nel 2011 e nel 2019 e per il balletto “Casanova in Varsavia” al Teatro Wielki di Varsavia nel 2015.

Negli ultimi anni ha collaborato per le serie tv “Il Trono di spade”, “I Medici”, “L’amica geniale”, “Citadel – Diana”. Recentemente ha firmato i costumi delle opere “Falstaff” di Giuseppe Verdi al Teatro Massimo di Palermo e “La Bohème” di Giacomo Puccini al Festival Pucciniano.

I.P.