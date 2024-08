Il “Corsanico“ omaggia Puccini. Le opere più belle del Maestro nella Pieve di S. Michele Arcangelo

Il Corsanico Festival, la rassegna estiva dedicata alla musica classica e agli appassionati del repertorio classico, organizzato dall’Associazione Culturale Corsanico “Amici della musica d’organo Vincenzo Colonna“, con il presidente Graziano Barsotti, sabato entra nel vivo dell’edizione di quest’anno con un evento di particolare importanza: il gran concerto lirico dedicato al maestro Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa che sarà il 29 novembre. Le note delle opere più significative di Giacomo Puccini riscalderanno gli spettatori a partire dalle 21.15 nella suggestiva cornice della Pieve di San Michele Arcangelo a Corsanico. Il programma della serata si apre con l’“Ave Maria“ dall’opera Otello di Giuseppe Verdi e propone un repertorio di grande suggestione emotiva del maestro Giacomo Puccini ed è il titolo del concerto stesso, “Due quadri d’opera e Puccini si racconta“, ad introdurci nelle emozioni delle opere più importanti e conosciute del maestro. Sul palco l’Orchestra “i Bei Legami“, con Ilaria Casai , soprano, Davide Ciarrocchi, tenore. Dirige l’evento Pietro Consoloni. Gli spettatori potranno vivere le emozioni che suscitano le note di “Recondita armonia“ dall’opera Tosca e altri brani della Tosca, e non solo dall’opera La Bohéme "Si, mi chiamano Mimì".

I protagonisti del concerto di sabato sono musicisti che si esibiscono con professionalità e passione. Ilaria Casai, 30 anni, è il soprano che incanterà il pubbico, accompagnata dal tenore Davide Ciarrocchi, 37 anni. Il direttore Pietro Consoloni, 31 anni, ha alle spalle un curriculum importante. L’orchestra “I Bei Legami“ vuole riferirsi al primo numero della raccolta Scherzi musicali del celebre compositore Claudio Monteverdi che si intitola appunto “I Bei Legami“, opera pubblicata nel 1607 a Venezia.

L’ensemble di camera nasce nel 2014 e viene invitata a diversi festival e rassegne in Toscana per la professionalità e la passione con cui si esibisce. Il Gran Concerto lirico di sabato dedicato a Puccini si annuncia come una tappa significativa della rassegna che va avanti da anni: ogni edizione si arricchisce di protagonisti e di eventi musicali di grande impatto.

m.n.