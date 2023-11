Il controcanto dei sindaci. Forte e Pietrasanta lasciano le scuole aperte. Stazzema e Seravezza no

Le scuole di Forte dei Marmi e Pietrasanta non chiudono: è quanto deciso dai sindaci in un briefing che si è tenuto ieri pomeriggio dopo l’allerta meteo diramato alle 18 dalla Regione. Un confronto serrato in cui i rappresentanti dei diversi territori hanno valutato le singole criticità e gli alert diversificati in ogni area di competenza.

Dopo aver analizzato attentamente gli stati di allerta meteo zona per zona, è stato concordato che i Comuni di Stazzema, Seravezza, Camaiore e Massarosa (che condividono anche un unico Piano di Protezione Civile) provvederanno, così come Viareggio, ad emanare ordinanze di chiusura, in particolare dei plessi scolastici presenti sui propri territori.

Le scuole di Forte dei Marmi e Pietrasanta resteranno invece aperte con regolare orario delle lezioni, uniformemente ai Comuni della costa apuana (Montignoso e Massa). L’obiettivo è quello di garantire alla comunità la maggior sicurezza possibile in ragione delle caratteristiche morfologiche proprie di ciascun territorio e nel rispetto delle specifiche condizioni di allerta meteo comunicate dalla Protezione Civile.

"Il rischio idraulico per il reticolo principale arancione – ha evidenziato il sindaco di Forte, Bruno Murzi in un video messaggio – è soprattutto per i comuni di Stazzema, Seravezza, Massarosa, Camaiore e Viareggio, per quanto riguarda le mareggiate critiche le previsioni per Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta mentre per il vento l’allerta è soltanto per Viareggio e per il reticolo minore, cioè i fossi, ci sono tutte le zone della Versilia. Il fatto di avere una morfologia di territori profondamente diversa ha portato i sindaco a discutere ampiamente si cosa fare. In sostanza la costa che da Pietrasanta va verso Massa avrà scuole aperte, le zone collinari e di montagna più Viareggio, che ha due allerta importanti, avranno le scuole chiuse".

La giornata di ieri è trascorsa senza particolari criticità: a Pietrasanta il personale dell’ufficio comunale di protezione civile è stato impegnato sul territorio fra monitoraggio e interventi a scopo precauzionale nel momento di piogge intense a cavallo dell’ora di pranzo. Nella mattinata, in viale Apua (chiuso alla circolazione da martedì, nel tratto via Unità d’Italia-Aurelia) un grosso ramo si è staccato da una pianta, abbattendosi sulla carreggiata: immediato l’intervento della ditta incaricata per la rimozione. Agli apici del viale e in corrispondenza delle traverse sono state riposizionate transenne e nastro segnaletico che erano state rimosse o spostate; inoltre, sono stati collocati diversi avvisi di viabilità modificata ad alcune decine di metri dai due ingressi. In via Vitoio, dove nella serata di martedì si era verificato il cedimento di alcune piante, è stato effettuato un sopralluogo: interessato il Consorzio di Bonifica per la pulizia del canale a valle della strada, mentre l’ufficio tecnico comunale ha rimosso, a monte, i residui vegetali rimasti dopo l’intervento in emergenza dei vigili del fuoco. Liberata da alcune alberature che, cadendo, ostruivano il passaggio anche via Fonda.

È stata inoltre verificata la pulizia di griglie e i canali di scolo di competenza dell’ente municipale e sono stati consegnati, a chi ne ha fatto richiesta, i sacchini di sabbia da utilizzare come barriera contro gli allagamenti. Fortunatamente minimi disagi a Stazzema dove c’è stato un black out ad Arni risolto dopo appena un’ora, è caduto un albero sulla via comunale per Pomezzana (intervenuta una ditta incaricata dal Comune) e un’altra pianta vicino all’abitato di Stazzema mentre per un terzo albero, per il quale era imminente lo scivolamento sulla via per Farnocchia, sono arrivati gli operai per la messa in sicurezza. A Seravezza ad impensierire è stato il Serra in piena, tenuto per tutto il giorno sotto osservazione.

Francesca Navari

Daniele Mannocchi