Il concerto delle emozioni dei giovani artisti

Nuovo appuntamento con l’Orchestra Giovanile Toscana stasera alle 21 nella sala Ferrario di Villa Bertelli dove l’Orchestra propone il concerto cameristico “Contrasti romantici“. Capolavori dell’800 per pianoforte e archi. Cinque artisti si esibiscono sul palco: Alessio Cipiretti, pianoforte, Mihail Ion e Alice Lomabardini, violino, Niccolò Corsaro, viola, e Gabriele Bracci, violoncello. Il programma prevede il quartetto per pianoforte e archi in la minore di Mahler, composto dall’autore a 16 anni e il quintetto in la maggiore Op.81 per pianoforte e archi di Dovorak. Due composizioni dal carattere constrastante che rendono il concerto ricco di emozioni. Ingresso a donazione libera consigliata a partire da 5 euro.