Il Comune vola sui social network Boom di visualizzazioni e follower

I canali social del Comune sono fra i più seguiti tra quelli delle municipalità toscane. Lo certificano i dati Facebook e Instagram, con una crescita esponenziale non solo del “pubblico” fidelizzato ma anche delle persone raggiunte. Con 53.842 follower (dati a sabato 12 agosto) la pagina Facebook ha più che triplicato i suoi “seguaci” rispetto a luglio 2018, quando erano circa 16.200: fra i principali municipi toscani fa meglio solo Firenze, mentre alle spalle di Pietrasanta troviamo capoluoghi di provincia come Lucca, Pisa, Pistoia e Massa, oltre a realtà locali come Viareggio. Il canale Instagram, rinominato PietrasantaExperience, dal 2022 è dedicato esclusivamente alla promozione turistica: da 6004 follower (gennaio 2022) ne conta oggi 7540 ed è il 2° più seguito fra i maggiori competitor regionali, dopo quello del Comune di Pisa ma davanti a realtà come Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi e Massa.

"L’uso coerente e ragionato di questi due strumenti – sottolinea il sindaco Alberto Giovannetti – ci permette di moltiplicare la nostra capacità informativa, sia verso il cittadino, sia verso l’ospite di Pietrasanta e di valorizzare ogni spunto che offre il territorio, anche con campagne su misura ideate e realizzate direttamente dagli uffici, in una sinergia virtuosa di conoscenze, tecniche e sensibilità". Con una media di oltre 110 contenuti pubblicati ogni mese, dedicati a notizie “di servizio” e pubblica utilità, ricorrenze, iniziative intraprese dall’amministrazione, dal consiglio comunale e dalle varie sedi museali cittadine, nel primo semestre 2023 la pagina Facebook del Comune ha già “sfondato” il milione di “lettori organici”, raggiunti cioè senza sponsorizzazioni a pagamento (1.105.289), accelerando un trend di crescita (nel 2022 erano state quasi 787 mila, +266% rispetto al 2021).

Piccola trasformazione in corso, “pilotata” con apposito piano editoriale, per il canale Instagram: negli ultimi 12 mesi, infatti, sono cresciuti i follower stranieri (a Germania, Regno Unito e Francia, che hanno incrementato le rispettive percentuali, si è aggiunta anche una componente di pubblico statunitense) e allo “zoccolo duro” dei “seguaci” nella fascia 35-54 anni stanno via via affiancandosi, con una percentuale sempre più rilevante, anche utenti più giovani (età 25-34). Negli ultimi 30 giorni, PietrasantaExperience ha raggiunto oltre 20.800 persone con un forte gradimento per la mostra diffusa di Bernard Bezzina.