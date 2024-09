Il Comune assume. Bandi per 5 nuovi posti

Assunzioni in vista in Comune, tra concorsi nuovi di zecca e mobilità volontaria, con conseguente potenziamento di due settori nevralgici quali il settore dei lavori pubblici e la polizia municipale. Complessivamente arriveranno cinque dipendenti, tutti a tempo pieno e indeterminato, passaggio che consentirà all’ente, in questo 2024, di raggiungere quota 172 unità. Una cifra destinata a salire visto che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, approvato dalla giunta lo scorso 30 gennaio, prevede altri ingressi ancora da quantificare.

Partendo dal settore lavori pubblici, in questi giorni è stato pubblicato il concorso (con scadenza delle domande fissato il 3 ottobre) finalizzato ad assumere due funzionari tecnici. Non è escluso, inoltre, che entro fine anno venga indetto un altro concorso per amministrativo in quanto la graduatoria fatta due anni fa è in esaurimento, ma su questo punto devono ancora essere definiti alcuni passaggi. Quanto alla polizia municipale, atraverso la mobilità volontaria il comando di via Marconi tra settembre e ottobre verrà potenziato con l’arrivo di due agenti e un ufficiale. "Questi numeri – sottoliena il sindaco con delega al personale Alberto Giovannetti – dimostrano che il nostro è un Comune sano, che spende e assume. Un ente attivo e con il bilancio in ordine che ci consente, in quanto tale, di fare assunzioni anche oltre la pianta organica che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Ricordo che più personale significa più efficienza, miglioramento dei servizi alle imprese e ai cittadini e quindi più risultati. Proseguiremo su questa strada anche nel prossimo biennio e fino alla fine del mandato".

d.m.