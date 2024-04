Il Comune all’asta dell’ex Pierotti. Pd: "Bene che il sindaco ci abbia ascoltato"

"Apprendiamo con piacere che il Comune parteciperà all’asta per l’acquisto dell’area ex-Pierotti". La segreteria Pd esprime soddisfazione visto che "lo proponemmo sin da subito, all’indomani del crollo di una parte del muro perimetrale che solo per caso non provocò danni alle persone, con l’opposizione del sindaco alla nostra prospettiva". "Nella speranza che l’asta abbia un buon esito – dice il Pd – già immaginiamo un progetto di recupero conservativo, senza consumo di suolo, anzi promuovendo del verde urbano anche all’interno del complesso. Un’area aperta alla città, in un’atmosfera tra storia e cultura che avrebbe potuto benissimo anche accogliere il museo Mitoraj. Speriamo, oltre al buon esito dell’asta, anche in una condivisione di idee con la cittadinanza e i tanti professionisti disponibili"