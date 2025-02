Il comprensivo uno dedicato alla Hack

Il comprensivo Massarosa 1 cambia nome e viene intitolata a Margherita Hack. Ieri mattina, in un auditorium gremito, accompagnati dall’esecuzione magistrale degli alunni dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado Pellegrini, si è svolta la cerimonia di intitolazione della scuola a Margherita Hack. La proposta, avanzata già nello scorso anno scolastico, in una dialettica costruttiva tra consiglio di istituto e collegi docenti, ha avuto l’ufficialità con decreto direttoriale nel periodo finale del 2024. La comunità scolastica ha, tuttavia, deciso di arrivare alla cerimonia come momento culminante di un percorso attivo di conoscenza di questa straordinaria figura. È soddisfatta la dirigente scolastica Maria Concetta Consoli che commenta: "Alunne e alunni di tutti i plessi e di tutti gli ordini di scuola, guidati dai loro docenti, hanno dato libero sfogo alla creatività, creando qualcosa di meraviglioso". Gli elaborati, confluiti per la giornata della cerimonia inaugurale, nell’unica sede della Pellegrini, sono stati visibili ai genitori che hanno accolto con entusiasmo e partecipazione questa iniziativa dell’istituto. Nel corso della cerimonia due i momenti particolarmente emozionanti: la lettura da parte di un’alunna dell’istituto e sindaca del consiglio comunale dei ragazzi, della motivazione del Collegio per la scelta del nome e il ricordo di un’assistente amministrativa, scomparsa a novembre e molto amata da tutti.

E.P.