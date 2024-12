Il compleanno di Bni con una cena di gala

Una serata all’insegna del networking, della formazione e della celebrazione dei traguardi raggiunti ha animato il Capitolo BNI La Versilia, che ha festeggiato i suoi sette anni di attività al Principino. All’evento hanno partecipato 115 imprenditori e professionisti, uniti dall’obiettivo comune di sviluppare reti e opportunità di affari sul territorio. La serata è stata strutturata in due momenti principali. La prima parte, dedicata all’aperitivo di networking, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscersi, scambiare idee e porre le basi per nuove collaborazioni. La seconda parte della serata ha visto i presenti accomodarsi per una raffinata cena di gala, accompagnata da un quartetto musicale ed animata dal coinvolgente Samuel Mariani e dall’energica Rosetta Orsi, rispettivamente attuale Presidente ed Assistant Director del Capitolo. L’incontro al Principino ha sottolineato l’importanza di costruire relazioni di fiducia e di scambio reciproco per far prosperare il tessuto economico locale. "Questa serata dimostra che, uniti, possiamo raggiungere risultati straordinari", ha dichiarato il presidente del Capitolo, che ha ringraziato tutti i membri per il loro impegno e il loro contributo.

La serata al Principino è stata anche un trampolino di lancio per il futuro, in un’ottica di crescita continua e condivisa, che possa portare l’ingresso nel Capitolo di altre valide realtà imprenditoriali. I 115 partecipanti hanno lasciato l’evento con nuove connessioni, idee innovative e la conferma che, attraverso il networking strategico, è possibile fare la differenza nel proprio settore.