Il Comitato fissa i divieti alla viabilità

La Versilia si appresta ad ospitare la 60a edizione della gara ciclistica "Tirreno-Adriatico" insieme alla consueta rivoluzione della viabilità. Le linee guida sono state fissate ieri a Lucca in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Giusi Scaduto e finalizzato a definire il dispositivo di sicurezza dell’evento. La corsa partirà il 10 marzo con una cronometro inaugurale a Lido di Camaiore e un percorso che si snoderà sul litorale fino a Marina di Pietrasanta: la circolazione sarà chiusa a partire dalle 8. L’11 marzo toccherà alla seconda tappa con partenza alle 11,25 da Camaiore, per poi proseguire lungo il Monte Magno e a Massaciuccoli. Le strade saranno chiuse 45 minuti prima del passaggio della carovana.